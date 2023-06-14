«Нас таких много»: на ПМЭФ назвали причину единства российских народов

В Северной столице прошло открытие Петербургского международного экономического форума 14 июня. Открытие Петербургского международного экономического форума состоялось в Петербурге 14 июня.
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