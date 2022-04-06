Бензема после хет-трика в ворота «Челси»: «Волшебный вечер. «Реал» будет биться до конца»

Форвард «Реала» Карим Бензема высказался после хет-трика в ворота «Челси» (3:1). «Такие вечера, как сегодняшний и когда мы играли с «ПСЖ», волшебны.

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