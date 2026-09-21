Вадим Галыгин рассказал, как пугает детей бабайкой в доме

Вадим Галыгин признался, что пугает своих детей вымышленными существами, включая бабайку. Он поделился этой информацией на премьере мультфильма «Приключения мамонтёнка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- КЕ Атомный век: Поче...
- Центробанк снизил...
- Центробанк снизил...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым