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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вратарь «Динамо» Лунев: «Мы двигаемся к титулу. Зачем еще играть? Есть только первое место и последнее место. Двигаемся step by step, будем прикладывать максимум усилий»

Вратарь «Динамо»  Андрей Лунев высказался о результатах команды на старте сезона.  Московский клуб занимает 3-е место в турнирной таблице Альфа-Банк РПЛ , набрав 19 очков после 9 туров, и отстает от лидирующего «Краснодара» на 2 балла.

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