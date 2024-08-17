❗️🇷🇺🇺🇦 Курское направление: бои в Кореневском районе и поражение ЗРК ВСУ в Сумской области что известно к исходу 16 августа 2024 года На Курском направлении обстановка остаётся сложной.
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❗️🇷🇺🇺🇦 Курское направление: бои в Кореневском районе и поражение ЗРК ВСУ в Сумской области что известно к исходу 16 августа 2024 года На Курском направлении обстановка остаётся сложной.
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