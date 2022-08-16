Политика как она есть

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ФБР начало расследование против Трампа за возможное нарушение закона о шпионаже

ФБР начало расследование против Трампа за возможное нарушение закона о шпионаже

Дональд Трамп находится под следствием за неправильное обращение с документами, касающимися национальной обороны США, за нарушение закона о шпионаже, а также за другие возможные нарушения, связанные с обращением с правительственными документами.

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