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Небензя: РФ ожидает, что преемник Гутерреша будет объективен в украинском вопросе

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва ожидает от будущего генерального секретаря организации большей объективности в отношении украинского кризиса, чем демонстрирует действующий глава Антониу Гутерреш.

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