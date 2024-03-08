Ажиотаж вокруг блуждающего нерва

Туманность и желаемое за действительное в науке может превратиться в уверенность. В то время как исследователи изучают глубины нашей нервной системы, некоторые так называемые авторитеты утверждают, что имеют видение, граничащее с ясновидением.
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