Неспешный разговор
БлогУра! Праздник!Родина мояНовостиПолитикаДом и семьяЖенский клубНаши дети
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Неспешный разговор

21 271 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

Мои дорогие русские и россияне…

Мои дорогие русские и россияне…

Именно РУССКИЕ россияне, к вам обращаюсь. Ведь наличие паспорта РФ не делает тебя русским по духу человеком.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Аршак Меликджанян
дебил. как будто за бугром по другому. но тут твоя страна, могилы твоих отцов и матерей, твои дети и близкие, а если всё это для тебя ноль, если только бочка варения и ящик печения, то и пошёл на .......................
Ответить
11 час.
Людмила Фирстова
Аршак, комментарий этого дебила удалила администрация платформы Мир Тесен.. . ЦИПСО резвиться
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх