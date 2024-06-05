Именно РУССКИЕ россияне, к вам обращаюсь. Ведь наличие паспорта РФ не делает тебя русским по духу человеком.
Мои дорогие русские и россияне…
Комментарии
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Аршак Меликджанян
дебил. как будто за бугром по другому. но тут твоя страна, могилы твоих отцов и матерей, твои дети и близкие, а если всё это для тебя ноль, если только бочка варения и ящик печения, то и пошёл на .......................
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11 час.
Людмила Фирстова
Аршак, комментарий этого дебила удалила администрация платформы Мир Тесен.. . ЦИПСО резвиться
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11 час.
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