Президент WBO объявил, что победитель боя Цзю − Фундора подерется с Кроуфордом

«WBO санкционирует бой между Тимофеем Цзю и Себастьяном Фундорой. Победитель встретится с обязательным претендентом от WBO в течение 180 дней.
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