"Им придётся заплатить свою дань": Le Monde раскрыл, как Кремль организует поглощение русских активов "Ашана", "Леруа" и "Нестле"

Русские активы западных компаний, включая Leroy Merlin, Auchan, Nestlé, FM Logistic и немецкую Metro, оказались в центре внимания французской Le Monde.
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