Страна и люди
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Страна и люди

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Экипаж Ка-52М перепахал опорный пункт ВСУ ракетами С-8

Экипаж Ка-52М перепахал опорный пункт ВСУ ракетами С-8

Армейская авиация не дает покоя врагу. Минобороны России сообщило, что в зоне ответственности группировки «Север» экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52М нанес удар по украинскому опорному пункта.

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