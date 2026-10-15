Пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед обвиняет ООН в предвзятости. Он утверждает, что отчет МООНСА за июль-сентябрь 2026 года преувеличивает нарушения и игнорирует достижения Исламского Эмирата, создавая негативный образ страны.
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