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Путин: среди кандидатов на выборах в Госдуму 74% мужчин

Президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи с председателем Центральной избирательной комиссии Эллой Памфиловой обратил внимание на гендерный дисбаланс среди кандидатов, зарегистрированных для участия в предстоящих выборах.

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