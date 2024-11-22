Вопрос на миллион: доживёт ли Трамп до своей инаугурации?

Глубинное государство ещё явно не сказало своего последнего слова (пора наверное ставки принимать) Крамольные – с позиции неолибералов – назначения в будущую администрацию США, на которые решился вполне предсказуемый в своей непредсказуемости Дональд Трамп, могут привести к тектоническим сдвигам.
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