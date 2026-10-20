© Телеграм-канал "Colonelcassad"Президент США Дональд Трамп заявил, что просил своего российского коллегу Владимира Путина освободить гражданина Соединенных Штатов Стивена Хаббарда, который воевал на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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