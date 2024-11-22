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Закон, порядок, государство

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Расчеты РСЗО «Град» гвардейской артиллерийской бригады Южной группировки войск поразили опорный пункт ВСУ на Кураховском направлении

Расчеты РСЗО «Град» гвардейской артиллерийской бригады Южной группировки войск поразили опорный пункт ВСУ на Кураховском направлении

Совершив марш на стартовые позиции из района боевого дежурства, артиллеристы развернули установки «Град» и произвели залп, в результате которого поражены укрепления, живая сила и техника противника.

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