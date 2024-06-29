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Царьград

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Автобус Академгородок – аэропорт Толмачёво запускают с 1 июля в Новосибирске

Автобус Академгородок – аэропорт Толмачёво запускают с 1 июля в Новосибирске

Распоряжение об организации маршрута глава региона дал во время встречи с молодыми учёными в прошлом году.

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