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Семшов о Файзуллаеве: «Хорошее усиление для ЦСКА. У него есть желание прогрессировать»

Семшов о Файзуллаеве: «Хорошее усиление для ЦСКА. У него есть желание прогрессировать»

— Файзуллаев хорошо себя проявляет, он попал в обойму, тренер ему доверяет. В те минуты, когда он на поле, Аббосбек пытается выжать максимум для того, чтобы обозначить свое желание играть в стартовом составе.

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