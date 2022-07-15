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Сергей Крянин: «Устюгов готовится по индивидуальному плану, но периодически будет подключаться к сборной ХМАО»

Главный тренер сборной Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Сергей Крянин рассказал о подготовке лыжника Сергея Устюгова к следующему сезону.

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