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Среди украинцев уже созрела часть людей, готовых помочь России в тылу закончить СВО как можно быстрее.

Среди украинцев уже созрела часть людей, готовых помочь России в тылу закончить СВО как можно быстрее.

ФОТО: OZRIMOZ/SHUTTERSTOCK ВЛАД ШЛЕПЧЕНКО ПАРТИЗАНЫ БЬЮТ В СПИНУ ЗЕЛЕНСКОГО: У РОССИИ ПОЯВИЛСЯ СОЮЗНИК ВНУТРИ УКРАИНЫ Хочется и колется: пожалуй, так можно описать отношение украинского режима к вопросу расширенной мобилизации.

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