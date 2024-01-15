Среди украинцев уже созрела часть людей, готовых помочь России в тылу закончить СВО как можно быстрее.

ФОТО: OZRIMOZ/SHUTTERSTOCK ВЛАД ШЛЕПЧЕНКО ПАРТИЗАНЫ БЬЮТ В СПИНУ ЗЕЛЕНСКОГО: У РОССИИ ПОЯВИЛСЯ СОЮЗНИК ВНУТРИ УКРАИНЫ Хочется и колется: пожалуй, так можно описать отношение украинского режима к вопросу расширенной мобилизации.
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