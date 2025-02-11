Глава ЕК призвала США продолжить совместную поддержку киевского режима

Европа призвала США продолжить совместную поддержку киевского режима для завершения конфликта на их условиях, заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 11 февраля на встрече в Париже с вице-президентом США Джей-Ди Вэнсом, указано в итоговом заявлении.