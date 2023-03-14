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На Алтае участников военной операции освободили от уплаты транспортного налога

Парламент Алтайского края принял поправки в закон, освобождающие участников военной операции на Украине и их семьи от уплаты транспортного налога, сообщается на сайте правительства республики<p lang="ru-RU"><strong>Парламент Алтайского края принял поправки в закон, освобождающие участников военной операции на Украине от уплаты транспортного налога.

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