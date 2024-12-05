Путин назначил Александра Хинштейна врио главы Курской области

МОСКВА, 5 декабря, ФедералПресс. Президент России Владимир Путин назначил депутата Александра Хинштейна временно исполняющим обязанности губернатора Курской области, сообщается на официальном сайте Кремля.
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