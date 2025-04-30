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В Норвегии обратились к верящим в победу Украины

В Норвегии обратились к верящим в победу Украины

Мечта о том, что Украина одержит победу в конфликте с Россией, может оказаться несбыточной. Об этом пишет норвежское издание Steigan.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
&quot;Борец&quot; за мир-Трамп не может что то предпринять против Клоуна и пытается Путина подвинуть на заморозку ЛБС, однако Нетаньяху всецело поддерживает. Он не понимает, что его сущность видна каждому здравому человеку, да и в США так же, а рейтинг его ползёт вниз! И твердит постоянно, что это не его война. А кто печеники возил в Киев и разжигал пламя - США, а хочет сказать, что он не такой. Он худший из всех бывших в США!
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