Закон и Порядок

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В плей-офф Кубка Гагарина нас ждет московское дерби с противостоянием олимпийских тренеров

Сегодня стартует второй круг плей-офф в Континентальной хоккейной лиге. В Западной конференции встречаются ЦСКА с московским «Динамо» и СКА со «Спартаком».

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