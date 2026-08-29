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Как сложились судьбы и чем занимаются 5 актеров из культового фильма «По прозвищу «Зверь»

Как сложились судьбы и чем занимаются 5 актеров из культового фильма «По прозвищу «Зверь»

Остросюжетный детектив «По прозвищу «Зверь», экранизация книги Виктора Доценко, вышел на экраны в самом начале 1990-х и моментально «выстрелил».

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