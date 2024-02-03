Губернатор Голубев: Средства ПВО сбили беспилотник над Ростовской областью

Губернатор Ростовской области Василий Голубев выступил с заявлением о том, что в ночь на 3 февраля над территорией российского региона за счет действий, совершенных подразделениями противовоздушной обороны, удалось сбить беспилотный летательный аппарат (БПЛА).
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