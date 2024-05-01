В Петербурге мужчина в жилом районе решил пострелять по банкам

В Приморском районе Петербурга мужчина возле дома открыл стрельбу из пневмата по банкам. Об инциденте в полицию заявил очевидец, и нарушителя отвезли в отделение, поместив в специальное помещение для задержанных лиц.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии