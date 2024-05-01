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В Петербурге мужчина в жилом районе решил пострелять по банкам

В Петербурге мужчина в жилом районе решил пострелять по банкам

В Приморском районе Петербурга мужчина возле дома открыл стрельбу из пневмата по банкам. Об инциденте в полицию заявил очевидец, и нарушителя отвезли в отделение, поместив в специальное помещение для задержанных лиц.

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