Издание "Страна": Пожар начался после взрыва в Житомирской области

Повреждение объекта инфраструктуры в Житомирской области на севере Украины вызвало пожар. В Telegram-канале издания "Страна" опубликовано фото густого черного дыма.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ХЛ "Мигрантская мафи...
- ХЛ "Мигрантская мафи...
- Знаток-предатель:...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым