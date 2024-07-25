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Калужские новости

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Шапша прокомментировал крушение вертолёта Ми-28 в Калужской области

Шапша прокомментировал крушение вертолёта Ми-28 в Калужской области

Губернатор региона Владислав Шапша прокомментировал трагедию с крушением вертолёта Ми-28 ВКС России в Жиздринском районе Калужской областиГубернатор региона Владислав Шапша прокомментировал трагедию с крушением вертолёта Ми-28 ВКС России в Жиздринском районе Калужской области.

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