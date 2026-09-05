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Царьград

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Удары по Киеву - прекратить: Приказ Путина

Удары по Киеву - прекратить: Приказ Путина

Удары по Киеву - прекратить. По крайней мере, на время. Таков приказ Владимира Путина. О решении президента России и его причинах рассказал Дмитрий Песков.

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