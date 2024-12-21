Голодные провинциальные ребята: экс-директор «Руки Вверх!» рассказал, как получил права на хиты группы

Бывший директор группы «Руки вверх!» Андрей Маликов заявил, что в 1999 году Сергей Жуков и Алексей Потехин добровольно признали за ним права на все хиты первых пяти альбомов, исключительные права изготовителя всех фонограмм этих альбомов и исключительные смежные права на все аудиовизуальные произведения, созданные в период с 1996 по 1999 год.