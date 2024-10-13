Последние осенние.🌸🌸🌸 А знаешь, средь осенних серых дней Так хочется цветочной красоты. Душа печалится,тоска по ней В мой ум влечёт их яркие черты.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Последние осенние.🌸🌸🌸 А знаешь, средь осенних серых дней Так хочется цветочной красоты. Душа печалится,тоска по ней В мой ум влечёт их яркие черты.