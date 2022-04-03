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Подводники Тихоокеанского флота провели тренировки по борьбе за живучесть на Камчатке

Подводники Тихоокеанского флота провели тренировки по борьбе за живучесть на Камчатке

В рамках вводной по борьбе с пожаром в отсеке моряки-подводники выполнили фактическое применение штатных средств пожаротушения в специальной камере, имитирующей отсек подводной лодки.

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