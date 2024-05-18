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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пеп подтвердил, что останется в «Сити» на следующий сезон: «У меня есть контракт, и я хочу быть здесь»

«Да, у меня есть контракт, и я хочу быть здесь в следующем сезоне», – сказал главный тренер «горожан».

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