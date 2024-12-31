Сколько раз можно встретить Новый год в России❓❓❓ В нашей стране 11 раз наступает Новый год благодаря разным часовым поясам.
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Сколько раз можно встретить Новый год в России❓❓❓ В нашей стране 11 раз наступает Новый год благодаря разным часовым поясам.