Politico: Байден предоставит Кении статус главного партнера, не входящего в НАТО

Президент США Джо Байден в ходе трехдневного государственного визита лидера Кении Уильяма Самои арап Руто заявил, что предоставит стране статус главного партнера, не входящего в североатлантический альянс (НАТО).
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