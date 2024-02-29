Лишний день в году: чего от него ждать?2024 год – високосный. Откуда пошла традиция удлинять февраль на один день, и как это влияет на нашу жизнь? Астрономический год– время от одного мартовского равноденствия, которое ежегодно выпадает на 20 или 21 марта, до следующего.