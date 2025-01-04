Испания отменит «золотые визы»

Власти Испании прекратят выдачу ВНЖ в обмен на инвестиции с апреля 2025 года С апреля этого года власти Испании отменяют выдачу так называемых «золотых виз», то есть вида на жительство (ВНЖ) в обмен на инвестиции.
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