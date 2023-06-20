1,5 года тюрьмы для Промеса, Куртуа обиделся на Тедеско, Англия забила 7 голов македонцам, Месси нельзя критиковать Саудовскую Аравию и другие новости

1. Промес приговорен к 18 месяцам тюрьмы за удар ножом в колено двоюродного брата – сам нидерландец не посещал слушания по делу.
Популярные статьи
- «Реал» подтвердил трансфер Беллингема, Хорватия в финале Лиги наций, перестановки в руководстве «Спартака», Загитова и Ротенберг на ПМЭФ и другие новости
- «Вегас» выиграл Кубок Стэнли, новая сага об уходе Мбаппе из «ПСЖ», Личка возглавит «Динамо», Месси не сыграет на ЧМ-2026, Лавиолетт – тренер «Рейнджерс» и другие новости
- Победа Португалии, Кержаков возглавил сербский «Спартак», Семак поучаствовал в крестном ходе и другие новости
Свежие комментарии