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1,5 года тюрьмы для Промеса, Куртуа обиделся на Тедеско, Англия забила 7 голов македонцам, Месси нельзя критиковать Саудовскую Аравию и другие новости

1,5 года тюрьмы для Промеса, Куртуа обиделся на Тедеско, Англия забила 7 голов македонцам, Месси нельзя критиковать Саудовскую Аравию и другие новости

1. Промес приговорен к 18 месяцам тюрьмы за удар ножом в колено двоюродного брата – сам нидерландец не посещал слушания по делу.

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