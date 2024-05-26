США слили «мирную конференцию» в Швейцарии: сольют Зеленского, а следом - Украину

Галина Чужая

Там, на Украине, уже 3-4 поколениям полностью мозги нафаршировали такой бредятиной, что только полное очищение может помочь вправить мозги на место. Сама их мечта о райском саде на Западе вывихнула народ, которому внушили, что им все должны, что они должны не работать, а повеливать, что Еуропа их ждёт с распростёртыми объятиями. Фактически Украина - это одна большая Палата №6.