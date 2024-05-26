Администрация Байдена сливает саммит в Швейцарии и посылает сигнал остальным, что этот трек для США второстепенный.
США слили «мирную конференцию» в Швейцарии: сольют Зеленского, а следом - Украину
Комментарии
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Галина Чужая
Там, на Украине, уже 3-4 поколениям полностью мозги нафаршировали такой бредятиной, что только полное очищение может помочь вправить мозги на место. Сама их мечта о райском саде на Западе вывихнула народ, которому внушили, что им все должны, что они должны не работать, а повеливать, что Еуропа их ждёт с распростёртыми объятиями. Фактически Украина - это одна большая Палата №6.
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2 час.
М
Мария
Не получится! Это огромные потери! Вы хотите миллионы похоронок?
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1 час.
Виктор Рыбаков
Да Штаты с их предводителем уже сами сливаются!
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1 час.
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