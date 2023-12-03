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Закон и Порядок

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  • Нургуль Калыгулова
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Реквием по химере

Реквием по химере

Может вы не заметили, или невнимательно слушали, но Путин в своей речи на Соборе фактически подводил теоретическую базу под прекращение существования химеры по названию «украина».

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