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Не только о футболе

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Вторая команда Брунея едет в Россию, матч «Валенсия» – «Реал» перенесли из-за наводнения, «МЮ» заплатит 10+1 млн евро за Аморима, Хачанов вышел в 1/4 финала в Париже и другие новости

Вторая команда Брунея едет в Россию, матч «Валенсия» – «Реал» перенесли из-за наводнения, «МЮ» заплатит 10+1 млн евро за Аморима, Хачанов вышел в 1/4 финала в Париже и другие новости

1. В Брунее заявили, что отправят вторую команду на матч в Россию: «Большинство футболистов основной сборной будут в отпуске.

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Абдулрашид Садулаев стал шестикратным чемпионом мира по вольной борьбе.
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