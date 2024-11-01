Вторая команда Брунея едет в Россию, матч «Валенсия» – «Реал» перенесли из-за наводнения, «МЮ» заплатит 10+1 млн евро за Аморима, Хачанов вышел в 1/4 финала в Париже и другие новости

1. В Брунее заявили, что отправят вторую команду на матч в Россию: «Большинство футболистов основной сборной будут в отпуске.
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