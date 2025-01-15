На Алтае строитель украл из школы макеты автоматов, чтобы любоваться ими у себя дома

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело В Улаганском районе Республики Алтай рабочего строительной бригады подозревают в краже макетов автоматов из помещения школы, сообщают в пресс-службе регионального МВД.
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