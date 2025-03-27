Захарова: атаки Киева на энергообъекты подтверждают его недоговороспособность

РИА Новости/Тарас Литвиненко Продолжающиеся атаки боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) на объекты гражданской энергетической инфраструктуры подтверждают недоговороспособность киевского режима, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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