Выборы президента России завершились в Приамурье, Якутии и Забайкалье

ТАСС/Вадим Скрябин Выборы президента России завершились Якутии, Забайкалье Амурской области после закрытия в 20:00 по местному времени (14:00 по московскому) всех участков для голосования в этих трех российских субъектах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии