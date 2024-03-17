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Выборы президента России завершились в Приамурье, Якутии и Забайкалье

Выборы президента России завершились в Приамурье, Якутии и Забайкалье

ТАСС/Вадим Скрябин Выборы президента России завершились Якутии, Забайкалье Амурской области после закрытия в 20:00 по местному времени (14:00 по московскому) всех участков для голосования в этих трех российских субъектах.

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