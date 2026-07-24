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Калужские новости

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Пьяный калужанин зарезал свою беспомощную мать и попал в психбольницу, а потом - за решетку

Пьяный калужанин зарезал свою беспомощную мать и попал в психбольницу, а потом - за решетку

После убийства матери в состоянии алкогольного опьянения мужчина впал в психическое расстройство, но после возвращения во вменяемое состояние суд приговорил его к 10 годам колонии строгого режима55-летний житель Калуги, будучи пьян, зарезал свою 73-летнюю мать, которая не могла самостоятельно передвигаться.

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