Наследники престолов: каким получился финал «Короны»

На Netflix вышли финальные серии «Короны», на протяжении семи лет и шести сезонов рассказывающей о становлении и правлении Елизаветы II, ее пути на престол, политических удачах и неизбежных личных ошибках, так или иначе отразившихся на главной британской семье.
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