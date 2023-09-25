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Родригао об 1:2: «Зенит» проиграл, подарив гол «Локомотиву», но покидает поле с высокоподнятой головой»

Родригао об 1:2: «Зенит» проиграл, подарив гол «Локомотиву», но покидает поле с высокоподнятой головой»

«Такое происходит в футболе, результат решается в мельчайших деталях. Мы подарили гол сопернику и упустили возможность набрать очки.

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